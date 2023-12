Tuttosport - Torino sul 24enne Caceres: l'agente lo ha proposto pure al Napoli

Il Torino è pronto all'affondo per Sebastian Caceres, difensore centrale uruguaiano, 24 anni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino è pronto all'affondo per Sebastian Caceres, difensore centrale uruguaiano, 24 anni, balzato come mai in precedenza agli onori delle cronache internazionali a metà novembre, quando ha disputato la sua miglior prova in nazionale, bloccando Messi in una sfida tra nazionali.

In patria, il successo dei giocatori di Marcelo Bielsa è stato salutato trionfalmente. E i media nazionali hanno eletto Sebastian tra i migliori in campo, sottolinea Tuttosport. Negli ultimi mesi gli agenti di Caceres sono tornati a muoversi per l’Europa, avviando discussioni mirate con il Napoli, il Siviglia e il Tottenham. Il Torino sta provando a inserirsi.