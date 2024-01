Tuttosport - Tra le alternative a Dragusin spuntano due in Premier: c'è Chalobah del Chelsea

Dopo aver chiuso per Pasquale Mazzocchi e aver mosso dei passi in avanti concreti per Lazar Samardzic, in casa Napoli entrerà nel vivo il centrale.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dopo aver chiuso per Pasquale Mazzocchi e aver mosso dei passi in avanti concreti per Lazar Samardzic, in casa Napoli entrerà nel vivo anche la questione legata al difensore centrale. Tuttosport scrive di alcuni problemi per Radu Dragusin e presenta el possibili alternative: "Restano ancora vive le candidature di Eric Dier del Tottenham e di Trevoh Chalobah del Chelsea, ma solo in prestito. Procede spedita, invece, la trattativa per Martin Vitik, 20enne dello Sparta Praga. Ma questo sarebbe un affare utile per la prossima stagione".