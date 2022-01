Tuttosport- Tuanzebe al Napoli, manca solo un passaggio: utilizzato ultimo slot extracomunitari

Axel Tuanzebe si appresta a divenire un nuovo giocatore del Napoli, come riporta Tuttosport, manca soltanto un ultimo passaggio burocratico e poi il 24enne inglese prenderà il posto di Manolas. "Il difensore potrebbe essere messo a disposizione di Spalletti, probabilmente, già prima della gara che gli azzurri disputeranno nel 2022, quella contro la Juventus. Il ds Giuntoli segue quotidianamente una trattativa non semplice, perché prevede il ritorno di Tuanzebe dall’Aston Villa al club di appartenenza (domani) e poi potrà essere formalizzato il passaggio al Napoli, in prestito secco, con diritto di riscatto ed oneroso: il Napoli pagherà allo United 500mila euro e verserà al calciatore uno stipendio di 1,6 milioni di euro. Il Napoli ha ancora uno slot per un extracomunitario e sarà utilizzato per ingaggiare Tuanzebe".