Tuttosport - Tutino al Parma sta per saltare: ci sono divergenze sulle cifre

Gennaro Tutino, promesso sposo del Parma, potrebbe non trasferirsi più in Emilia. L'accordo sembrava ad un passo, invece, come scrive Tuttosport oggi in edicola, alcune divergenze a causa del prezzo del cartellino potrebbero far saltare l'affare. Nel caso, Monza e soprattutto Salernitana sarebbero pronte ad approfittarne.