Tuttosport - Tutti cedibili, ma solo a prezzi congrui: la strategia di mercato di ADL

Nessun incedibile nel Napoli, così come in tanti altri club in Serie A, visto il momento storico. Ma, al contempo, tutti sul mercato solo a prezzi congrui.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessun incedibile in casa Napoli, così come in tanti altri club in Serie A, visto il momento storico. Ma, al contempo, tutti sul mercato solo a prezzi congrui. Della strategia di mercato del Napoli si parla oggi su Tuttosport: "Un elemento di chiarezza esiste nelle strategie di mercato del Napoli, sono cedibili tutti a fronte di un prezzo adeguato, per cui se non arrivassero proposte concrete per i big, gli stessi resteranno a Napoli per la soddisfazione di Spalletti che si sente ottimista come De Laurentiis".