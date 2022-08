Tuttosport - Zerbin, c'è la fila: non solo il Sassuolo, può sbloccare un altro affare

Sul talento di proprietà del Napoli c'è anche il Lecce oltre al Verona con cui c'è in corso la trattativa per Simeone

Non c'è solo il Sassuolo su Alessio Zerbin. Secondo quanto scrive Tuttosport, sul talento di proprietà del Napoli c'è anche il Lecce oltre al Verona con cui c'è in corso la trattativa per Simeone e l'ex Frosinone potrebbe essere inserito proprio nell'affare per l'argentino.