Tuttosport - Zielinski rifiuta 5mln dal Napoli per i 4,5mln (per 4 anni) dell'Inter

Un segnale in più verso l’Inter ed un segnale di rottura con il Napoli, scrive Tuttosport in merito alla decisione del club partenopeo di escludere Piotr Zielinski dalla lista Champions per gli ottavi contro il Barcellona. Una decisione forte che non fa altro che confermare, indirettamente, la volontà del centrocampista polacco di non rinnovare il contratto col Napoli e lasciare la squadra il 30 giugno: nonostante un’offerta da 5 milioni - si legge - Zielinski accetterà quella da 4.5 milioni per 4 anni dell’Inter.