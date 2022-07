Tuttosport - Zielinski-West Ham, si può chiudere a 38mln per la soddisfazione di tutti

Trattativa in corso tra Napoli e West Ham per la cessione in Premier League di Piotr Zielinski

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Trattativa in corso tra Napoli e West Ham per la cessione in Premier League di Piotr Zielinski. La redazione del quotidiano Tuttosport fa sapere che il club inglese ha già offerto 25 milioni più 8 di bonus al Napoli per la chiusura, il club di De Laurentiis chiede 50 milioni, troppi per il West Ham. La sensazione, scrive il quotidiano, è che l'affare si potrebbe chiudere a 38 milioni "per la soddisfazione di tutti".