TvPlay - La Lazio sfida il Napoli e offre Basic più 15mln per Samardzic

Inserimento della Lazio per Lazar Samardzic. Lotito sta preparando una proposta sulla base di un prestito oneroso di circa 4 milioni più il cartellino di Basic, quotato 6-7, più 15 milioni a giugno, in un’unica soluzione, con una valutazione globale di quasi 30 milioni di euro. L’Udinese non ha ancora risposto no, ma lo farà e forse su questa si può trovare una quadra, anche perché non c’è accordo, al momento, nemmeno tra Samardzic e il Napoli per via dei diritti d’immagine. Lo riferisce TvPlay.