TyC Sports - Psg, stanziata maxi-cifra per un solo giocatore: c'è Osimhen nel mirino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cento milioni di euro per un solo giocatore. È questo il budget che il PSG avrebbe deciso di stanziare per acquistare nel prossimo mercato estivo un centravanti che affianchi Kylian Mbappe sul fronte offensivo dei parigini. A riportare la notizia è TyC Sports che cita Harry Kane del Tottenham, Victor Osimhen del Napoli e Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte come i tre obiettivi dichiarati di Luis Campos, ds del Paris.