Ibra accostato a tutti (anche al Napoli), il Pescara lo chiama sui social: "I nostri colori ti stanno bene"

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sta tenendo banco in Italia. Inter, Napoli, Bologna e Milan sono le squadre che sono state accostate all’attaccante svedese che è in procinto di lasciare gli USA per tornare in Europa. Tante squadre, forse troppe, tanto che una utente di Twitter si è chiesta se la prossima squadra interessata a Ibra non fosse il Pescara. Un post che non è passato inosservato al club abruzzese che ha prontamente risposto con un fotomontaggio dello svedese con la maglia biancoazzurra e la scritta: “Welcome Ibrahimovic, i nostri colori ti stanno alla grande”