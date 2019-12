Ibra annuncia: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo. Ci vediamo presto in Italia"

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è uno dei temi caldi per il mercato di gennaio. Lo svedese è stato accostato a tante squadre tra cui anche al Napoli ma al momento ancora non è stato deciso nulla. L'ex attaccante dei L.A. Galaxy ha parlato però sul numero di GQ Italia spargendo alcuni indizi sull’identikit del club dove giocherà da gennaio: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia"