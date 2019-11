Ibra, non solo il Napoli: contatti quotidiani col Bologna di Mihajlovic

Non passa giorno che il Bologna non abbia un contatto telefonico con Zlatan Ibrahimovic o con il suo entourage, scrive il Corriere dello Sport quest'oggi: ieri con il suo procuratore Mino Raiola ha scambiato qualche battuta Walter Sabatini. Sia Sinisa che Sabatini vogliono fortemente Ibra rendendosi conto di come questo fuoriclasse cambierebbe il mondo Bologna nonostante i suoi 38 anni. "Dai Ibra, vieni a divertirti sei mesi a Bologna che fai divertire anche tutta l’Italia", è su per giù questo il pensiero che Sinisa ha ripetuto con fermezza a Ibra nel corso dell’ultima telefonata. Giovedì Ibra ha informato Sinisa che in caso di sbarco in Italia, proprio il Bologna almeno a oggi sarebbe la sua prima scelta.