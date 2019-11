Ibrahimovic all'Hammarby? Il club svedese: "Sorprendente, al momento nessun commento..."

Dalle pagine della versione online del quotidiano svedese Svenska Dagbladet arrivano alcune dichiarazioni brevissime di Love Gustafsson, responsabile della comunicazione dell'Hammarby in merito al criptico post pubblicato da Zlatan Ibrahimovic con la maglia del club di Stoccolma attraverso i propri canali social: "È sorprendente, ma al momento non ci sono commenti ufficiali. Abbiamo alcune comunicazioni da fare questa settimana, ma per il momento non ho altro da dire".