Ibrahimovic, con Ancelotti ipotesi Everton: ma per ora non ci sono riscontri

Nel futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe esserci un colpo di scena. Come riferito dal Corriere dello sport, infatti, è stata vagliata l'ipotesi - partita dall'Italia e rimbalzata in Inghilterra - di un possibile approdo dell'attaccante svedese all'Everton. Il merito? Ovviamente di Carlo Ancelotti, prossimo nuovo allenatore del club inglese. La voce, comunque, non trova riscontro, si legge sul quotidiano.