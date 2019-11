Ibrahimovic e l'annuncio social: pubblica la sua maglia dell'Hammarby FC, svolta vicina?

Quale sarà il prossimo club di Zlatan Ibrahimovic? Il Milan per un clamoroso ritorno figlio dei sentimenti? Oppure il Napoli di ADL? Magari il Bologna dell'amico Sinisa Mihajlovic? No, almeno stando al post su Instagram che lo svedese ha pubblicato con la maglia dell'Hammarby FC, società polisportiva svedese con sede nella città di Stoccolma. A questo punto si attendono le ufficialità di rito per quello che sarebbe l'ennesimo colpo di scena della carriera dello svedese