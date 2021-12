Ibrahimovic ha sfiorato il Napoli: "Ancelotti mi aveva convinto, poi l'hanno cacciato"

"Ero in America e Mino Raiola, il mio agente, mi diceva di tornare a giocare in Europa, in Italia. In quel momento ho guardato un documentario di Maradona, i tifosi erano una cosa incredibile". Parla così l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, nell'intervista a Radio Deejay soffermandosi sul passaggio sfumato in maglia azzurra: "Avevo parlato con il Napoli e il giorno che dovevo firmare hanno mandato via Ancelotti. Mi aveva convinto, era tutto fatto. Avevo parlato tanto con lui e il giorno che è andato via mi sono sentito tanto insicuro. Poi è arrivato il Milan".