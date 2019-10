Ibrahimovic lancia la bomba sui social: "Ciao Spagna, sto tornando", indizio di mercato?

Zlatan Ibrahimovic lancia la bomba: "Hola España, guess what? I'm coming back", sono le sorprendenti parole dell'attaccante svedese sul proprio profilo Instagram attraverso una storia. In scadenza di contratto coi Los Angeles Galaxy, Ibra in queste settimane è stato accostato anche a diverse squadre di Serie A (Napoli in primis). Dopo l'avventura poco fortunata al Barcellona nel 2009-2010, lo aspetta davvero una nuova sfida nella Liga? O il suo annuncio ha invece soltanto fini commerciali? Presto sapremo la verità, ma intanto i media spagnoli non parlano d'altro.