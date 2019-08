Icardi, indizio di permanenza all'Inter? Questa sera primo allenamento con la squadra al Meazza

Non sarà ancora un reintegro vero e proprio e nemmeno, ancora, si può dare per certa la sua permanenza all'Inter. Certo è che l'ultimo segnale sul fronte Icardi è significativo: questa sera, per la prima volta in questo pre-campionato, Maurito svolgerà l'allenamento con il resto della squadra. A San Siro, in quello che per anni è stato il suo stadio, e con Antonio Conte, il suo allenatore. Lo riporta la redazione di Sportmediaset, che aggiunge: "Cosa è successo per arrivare a questa svolta? Difficile dirlo, ma dalla festa di Lautaro fino ai tweet di Wanda - l'ultimo è una foto con le wags nerazzurre e la frase "un altro anno insieme" - il riavvicinamento di Maurito al resto della squadra è evidente. Anche se manca ancora una settimana abbondante alla fine del mercato e non è possibile, in questo momento, prevedere quale sarà effettivamente la squadra di Icardi in questa stagione".