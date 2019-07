Icardi-Juve, Brambati svela: "Rapporti tesi tra Marotta e Paratici"

Nel corso della trasmissione Diretta Mercato su 7Gold, l'ex calciatore di Empoli e Torino Massimo Brambati ha parlato della trattativa per Icardi alla Juventus: "La trattativa per Icardi alla Juventus, ammesso che ci sia, penso sia gestita da Nedved e Ausilio o altri ma non credo che se ne occupino direttamente Marotta e Paratici, da quanto ne so io tra loro i rapporti non sono idilliaci, anzi credo siano abbastanza tesi"