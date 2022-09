Icardi raggiunge Mertens al Galatasaray: stasera visite mediche e firma

In questi istanti, con un volo privato in partenza da Parigi, Mauro Icardi sta per decollare per la Turchia.

TuttoNapoli.net © foto di Panoramic/Image Sport Ecco il colpo clamoroso del Galatasaray pronto a partire per Istanbul. In questi istanti, con un volo privato in partenza da Parigi, Mauro Icardi sta per decollare per la Turchia. Un acquisto che fa la storia del calciomercato turco per importanza e valore del giocatore, accordo orchestrato dall'agente e intermediario internazionale George Gardi che ha diretto anche gli altri storici acquisti Dries Mertens e Lucas Torreira in questa pazzesca estate del Gala. Ad attenderlo ci saranno almeno 25mila tifosi a Istanbul stasera...