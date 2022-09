Icardi raggiungerà Mertens al Galatasaray: è fatta per il passaggio in Turchia

Ci siamo per il grande colpo di mercato in Turchia, a due giorni dal gong finale.

TuttoNapoli.net

© foto di Panoramic/Image Sport

Ci siamo per il grande colpo di mercato in Turchia, a due giorni dal gong finale. Il Galatasaray è pronto a mettere sotto contratto Mauro Icardi dopo aver trovato l'accordo col Paris Saint-Germain per la suddivisione dell'ingaggio. Per la stampa turca il centravanti di Rosario, in questo momento in vacanza a Miami con la famiglia, sarà a Istanbul al massimo domani per iniziare la sua avventura turca. I fan del Galatasaray già in delirio per l'imminente colpo di mercato hanno già iniziato i preparativi per accoglierlo con una magnifica cerimonia di benvenuto.