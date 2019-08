Icardi-Roma, spunta la clausola per non cederlo alla Juve: l'Inter teme di vederlo ai rivali

Tra le varie piste per il futuro di Mauro Icardi, molto concreta è quella della Roma. A quanto pare tra le possibilità ci sarebbe anche quella di inserire nel nuovo contratto una clausola per non venderlo alla Juventus. Una volontà chiara dell'Inter per evitare il rischio di ritrovarselo, poi, in bianconero. Proprio lui, l'ex capitano, vestendo la maglia della rivale di sempre. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.