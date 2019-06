Icardi, valore dimezzato e non ci sono pretendenti: Napoli defilato, Inter aspetta Juve

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Mauro Icardi. Che dai 110 milioni della clausola rescissoria ha visto crollare la sua valutazione: adesso Giuseppe Marotta sarebbe pronto a cederlo anche per 60 ma non stanno arrivando proposte e difficilmente ne arriveranno a breve. Possibile che arrivino semmai nella seconda metà di agosto: Roma e Napoli non ci sono, il Manchester United pure e per questo l'Inter, pur non ammettendolo, aspetta una mossa della Juventus.