Idea del Napoli, ma non solo: anche l’Inter pensa a Di Gregorio per la prossima stagione

Se è vero che Yann Sommer sta ripagando la fiducia con dieci clean sheet e prestazioni importanti, l'Inter deve già guardare al futuro per non farsi trovare impreparata durante la prossima estate. È inevitabile, vista la carta d'identità dell'ex Bayern, già oggi 34enne.

Come riferito da Gazzetta.it, la Beneamata guarda quindi in casa Monza non soltanto per il fantasista Andrea Colpani ma pure per Michele Di Gregorio. Riscattato dai brianzoli proprio dai nerazzurri per 4 milioni di euro, il classe 1997 è uno degli obiettivi per la porta del futuro. La concorrenza però non manca di certo: in Italia ci sono Milan, Napoli e Roma, mentre in Premier League c'è il Nottingham Forest.