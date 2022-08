Ieri sera nuovo contatto ADL-Carnevali per Raspadori: c'è il rilancio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole Giacomo Raspadori. E, stando a quanto riferito da Il Mattino, ieri sera è andato in scena un nuovo contatto tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali. Il presidente azzurro ha rilanciato (minimamente) sulla cifra, arrampicandosi fino a 31 milioni dinanzi a una richiesta di 35. L'attaccante classe 2000, nonostante l'interessamento della Juventus, spinge per trasferirsi alla corte di Spalletti, fermo restando che l'entourage non farà nessuna pressione sul Sassuolo.