Il Barça rischia di perdere la stellina Gavi? LaLiga: "Non possono tesserarlo..."

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha confermato che il Barcellona non può tesserare Gavi: "Non può essere tesserato perché il club ha superato i 200 milioni di stipendi dei giocatori. Non possiamo infrangere le regole ma c'è una soluzione: il Barça deve ridurre le spese e aumentare i profitti.. Le leve non sono più valide", ha detto a La Vanguardia. "Se il Barcellona ha problemi, la Liga è corresponsabile.

Non abbiamo una fissazione per il Barça o per nessun altro club. Quando Bartomeu era presidente, c'era già il fair play finanziario e il Barcellona lo ha sempre rispettato. Il Real Madrid no ma ora non ha più questo problema perché negli ultimi anni ha generato molti profitti".