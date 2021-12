Il Barcellona pensa anche alle uscite: due big possono andare via già a gennaio

Il Barcellona tenta di affidare al neo tecnico Xavi una rosa adeguata a partire dal prossimo gennaio. Alcuni nomi eccellenti potrebbero lasciare il club catalano e non esserci per le sfida in Europa League contro il Napoli. A riferirlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Philippe Coutinho e Luuk De Jong non sono nei piani di Xavi e potrebbero lasciare il Barça a gennaio".