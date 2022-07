Il Barcellona saluta un difensore: Lenglet va da Conte. Ora l'assalto a Koulibaly?

Tutto confermato sul futuro di Clement Lenglet. Il francese è pronto per lasciare il Barcellona e diventare un nuovo centrale del Tottenham.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto confermato sul futuro di Clement Lenglet. Il francese è pronto per lasciare il Barcellona e diventare un nuovo centrale del Tottenham. Intesa praticamente raggiunta anche nei dettagli, si trasferirà in prestito alla corte di Antonio Conte per essere presumibilmente il braccetto mancino della retroguardia a tre degli Spurs. A breve è atteso il volo a Londra del giocatore. Liberatosi di Lenglet, il Barça ora potrebbe far partire l'assalto per il nuovo difensore centrale: Jules Koundé e Kalidou Koulibaly sono i due nomi più caldi accostati ai blaugrana.