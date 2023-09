Il Bari dei De Laurentiis guarda al mercato degli svincolati: ipotesi Quagliarella

Il Bari continua a cercare un rinforzo per l’attacco vista la partenza all’ultimo giorno di mercato di Aurélien Scheidler, finito all’Andorra in Spagna

Il Bari continua a cercare un rinforzo per l’attacco vista la partenza all’ultimo giorno di mercato di Aurélien Scheidler, finito all’Andorra in Spagna, e le condizioni non perfette di Davide Diaw alle prese con il recupero dall’infortunio subito alla prima di campionato. Proprio in attesa di capire quali saranno i tempi di recupero dell’ex Modena il club comincia a guardarsi attorno e sondare il mercato degli svincolati.

Oltre al nome di Stefano Okaka, classe ‘89 reduce dall’esperienza al Basaksehir in cui ha segnato 19 reti con sei assist in 69 presenze, i pugliesi starebbero puntando anche a un altro bomber d’esperienza. Secondo Telebari ci sarebbe infatti l’ipotesi Fabio Quagliarella, classe ‘83 che ha dato l’addio alla Sampdoria dopo sette stagioni e mezzo, a cui va aggiunta la stagione 2006/07, in cui ha segnato 106 reti in 293 presenze.