Il Bari in B sogna i talenti del Napoli: nel mirino la stellina Ambrosino

Il Bari guarda in casa Napoli per rinforzare la rosa con quei giovani necessari a completare e ringiovanire la rosa in vista del campionato di Serie B. Secondo quanto riferito da Il Mattino il club pugliese avrebbe messo nel mirino il centravanti Giuseppe Ambrosino, classe 2003, autore di 18 reti con la maglia azzurra nel campionato Primavera. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito.