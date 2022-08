Il Bari prepara il doppio colpo in attacco: tra i profili valutati anche un azzurro

Il Bari prepara un doppio colpo in attacco.

Il Bari prepara un doppio colpo in attacco. Accanto alla candidatura di Gytkjaer, per il quale verrà effettuato un altro tentativo ma che il Monza non sembra aver intenzione di liberare prima del 30 agosto, data della sfida dell'Olimpico tra i brianzoli e la Roma, sono in risalita le quotazioni di Scheidler, centravanti di proprietà per il Digione, che chiede 2 milioni di euro ma potrebbe alla fine accontentarsi di uno e mezzo. Il club pugliese, stando a TuttoBari, valuta anche profili più giovani: attenzione in questo senso ad Ambrosino, ex bomber della Primavera del Napoli e reduce da un ottimo Europeo Under 19 con l'Italia.