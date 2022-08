Il Bari prova il colpo in attacco: chieste informazioni per Simy alla Salernitana

L’attaccante della Salernitana è molto ambito sul mercato.

TuttoNapoli.net

© foto di Tuttosalernitana.com

Possibile ritorno in Serie B per Nwanko Simy. L’attaccante della Salernitana è molto ambito sul mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Bari avrebbe bussato alla porta della formazione del presidente Iervolino per chiedere informazioni sulla punta nigeriano.