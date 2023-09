GIOVANILI YOUTH LEAGUE, PARTE MALE L'AVVENTURA DEL NAPOLI: KO SUL CAMPO DEL BRAGA Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Braga per 1-0 nel match di esordio della Youth League alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Braga per 1-0 nel match di esordio della Youth League alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" LE ALTRE DI A UFFICIALE - LAZIO, BILANCIO 2022/23 CHIUSO COL -30MLN: QUINTO ANNO DI FILA IN ROSSO Con un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto il bilancio della gestione che si è chiusa il 30 giugno 2023 con un -29,54 milioni. Con un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto il bilancio della gestione che si è chiusa il 30 giugno 2023 con un -29,54 milioni.