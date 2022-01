Il Bayern come il Napoli? Persino per Lewandowski rinnovo al ribasso o cessione

Rinnovo al ribasso o cessione in estate. Anche per Robert Lewandowski, così come è accaduto in casa Napoli a Lorenzo Insigne, vale l’implacabile legge di un calcio che è chiamato a ridurre i costi dopo i danni dovuto alla pandemia.

Lo scrivono i tedeschi della Bild, che spiegano come per il fuoriclasse in scadenza di contratto nel 2023 i piani siano definiti: al giocatore verrà proposto un rinnovo con ingaggio ridotto, nel caso non dovesse essere trovato l’accordo il polacco verrà messo sul mercato l’estate prossima.