Il Bayern Monaco farà un tentativo per Osimhen: si cerca lo sconto, i dettagli

Victor Osimhen sarà uno dei pezzi pregiati del valzer di attaccanti che potrebbe scatenarsi la prossima estate, non appena aprirà il calciomercato. Stando a quanto riferito dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, il centravanti nigeriano è uno dei nomi tenuti in considerazione dal Bayern Monaco. Un tentativo probabilmente si farà in Baviera, ma tenendo pronte le alternative, considerando l'enorme richiesta economica del Napoli per il giocatore.