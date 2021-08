Il Bayern silura Tolisso, ex obiettivo azzurro: sul mercato ad un prezzo scontato

Non rientra più nei piani del Bayern Monaco Corentin Tolisso, messo sul mercato in saldo. Recentemente si è tenuta una riunione tra i vertici del club bavarese e la decisione è stata presa: se arriverà un'offerta da 10 milioni di euro il centrocampista francese partirà. A un anno dalla scadenza di contratto, d'altronde, è complicato chiedere qualcosa in più, considerando che nelle ultime quattro stagioni l'ex Olympique Lione - acquistato per ben 41 milioni di euro nel 2017 - ha collezionato appena 57 presenze. In Germania Tolisso guadagna 5 milioni di euro annui. A scriverlo è L'Equipe.