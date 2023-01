Il Bologna vuole Zerbin, ma tornerà alla carica in un solo caso: si attende una cessione

A riportarlo è l'edizione bolognese de La Repubblica.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna è pronto per tornare alla carica per l'esterno del Napoli Alessio Zerbin, con gli azzurri che rispetto al recente passato potrebbero aprire al prestito. Nessun passo concreto però verrà effettuato prima di aver trovato una nuova sistemazione per Vignato, che attualmente non ha molto di concreto in mano a parte il timido interessamento da parte del Lecce. A riportarlo è l'edizione bolognese de La Repubblica.