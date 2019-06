Il bonus fiscale è legge: il Napoli ha una corsia preferenziale per James, tassazione sull'ingaggio dimezzata

Ieri in Senato è stato approvato definitivamente il decreto crescita con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astenuti. Insieme con il decreto, diventa legge anche il bonus fiscale per i cervelli cosiddetti “impatriati” in Italia, com’è noto esteso pure agli sportivi professionisti. “Nella versione light, ma è pur sempre un bel risparmio”, spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Sarà più conveniente acquistare atleti che arrivano dall’estero: nel decreto sono previsti benefici per chi rientra (o entra) in Italia dopo due anni di residenza fuori. La tassazione sarà applicata sul 50% del reddito complessivo e non più soltanto sul 30% come per tutti gli altri lavoratori contemplati dal provvedimento. E inoltre dopo le ultime modifiche al testo i soggetti che usufruiranno del bonus dovranno versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile che confluirà in un fondo per i settori giovanili”.

CALCIOMERCATO - Il Napoli potrà applicare lo sconto per James Rodriguez, ma non per lo stipendio di Manolas che arriva dalla Roma. La Juventus può usufruire per De Ligt, ma anche per le ipotesi Pogba e Rabiot. L’Inter guarda allo sconto per Lukaku, mentre per Dzeko non ci saranno sconti. Il Milan lo sfrutterà per portare in rossonero l’ex obiettivo azzurro Theo Hernandez.