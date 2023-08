Il borsino del calciomercato - Cajuste altro colpo a sorpresa! Ora il sostituto di Zielu e non solo

Dopo l'arrivo di Natan, ancora più sottotraccia il club partenopeo ha definito l'arrivo di Jens Cajuste

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli ed accompagnarvi nella sessione estiva)

Entra finalmente nel vivo il mercato del Napoli. Dopo l'arrivo di Natan, ancora più sottotraccia il club partenopeo ha definito l'arrivo di Jens Cajuste, addirittura con la notizia trapelata dall'estero solo quando il calciatore era ormai già in Italia per recarsi a Villa Stuart. Circa 12mln di euro al Reims per il classe '99 (a lui circa 1,2mln per cinque anni) che va a sostituire numericamente Ndombele, interpretando il ruolo di vice-Anguissa, ma con la duttilità per rappresentare anche un'alternativa a Lobotka avendo giocato anche centrale sia nei tre che nei due (anche con la nazionale).

Sono giorni frenetici però perché il Napoli lavora anche ad un altro centrocampista, un profilo per una maglia da titolare nelle idee del Napoli. E' in via di definizione infatti anche la cessione di Piotr Zielinski che ha già l'accordo con l'Al Ahli che però deve fare l'ultimo passo verso il Napoli e migliorare l'offerta arrivata intorno ai 25mln di euro. Per sostituire il polacco il nome più caldo è quello di Gabri Veiga, talento spagnolo del Celta Vigo che chiede i 40mln della clausola rescissoria, considerando che per Koopmeiners l'Atalanta chiede persino di più. Anche qui, però, non si esclude la sorpresa perché il Napoli fa trapelare pochissimo e finora tutte le operazioni, Garcia e Meluso compresi, sono state svelate a giochi ormai fatti.

Parallelamente vanno avanti le trattative (infinite) per il rinnovo di Victor Osimhen. Ieri è andato in scena l'ottavo incontro complessivo col suo agente tra Dimaro e Castel di Sangro: il Napoli ha respinto tutti gli assalti delle big europee fino a farli cadere definitivamente (il Psg ha chiuso per Gonçalo Ramos) e lo stesso vuole fare con quello dell'Al Hilal, anche in caso di ulteriore rilancio sfondando il muro dei 150mln di euro. Per la permanenza è necessario il rinnovo e De Laurentiis deve avvicinarsi alle richieste dell'agente soprattutto sulla clausola: la soluzione può essere una doppia cifra, tenendola verso i 200mln per il mondo arabo e più bassa per l'Europa ma non vicina ai 100 come auspica l'entourage. Una trattativa complessa ma che le parti vogliono definire.

Una volta individuato il sostituto di Zielinski, altre operazioni dipenderanno da ulteriori uscite. Non semplice piazzare Demme che ha un ingaggio elevato, così come Mario Rui nonostante il mal di pancia - con dichiarazioni forti e pubbliche del suo agente - per il mancato prolungamento. Per Zanoli invece l'idea di Garcia è di trattenerlo e quindi altre operazioni, su tutte quelle di Faraoni, sono destinate a naufragare. Già out dagli allenamenti invece Folorunsho che deve rinnovare per poi passare ad Empoli o Verona.

IN ENTRATA

Simeone 100% (a titolo definitivo, riscatto dal Verona)

Gollini 100% (prestito con diritto di riscatto, Atalanta)

Caprile 100% (a titolo definitivo, Bari)

Natan 100% (a titolo definitivo, Red Bull Bragantino)

Cajuste 99% (a titolo definitivo, Reims)

Gabri Veiga 40% (Celta Vigo)

Koopmeiners 5% (Atalanta)

Faraoni 5% (Verona)



IN USCITA

Ndombele 100% (mancato riscatto)

Bereszynski 100% (mancato riscatto)

Marfella 100% (fine contratto)

Sgarbi 100% (in prestito, Avellino)

Kim 100% (pagamento clausola)

Costa 100% (a titolo definitivo, Vicenza)

Candellone 100% (a titolo definitivo, Juve Stabia)

Marranzino 100% (in prestito, Juve Stabia)

D'Agostino 100% (in prestito, Monopoli)

Iaccarino 100% (in prestito, Monopoli)

Vergara 100% (in prestito. Reggiana)

Boffelli 100% (in prestito, Cavese)

Caprile 100% (in prestito, Empoli)

Spavone 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Pesce 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Marchisano 100% (in prestito, Pro Sesto)

Ambrosino 100% (in prestito, Catanzaro)

Labriola 100% (a titolo definitivo, Giugliano)

Cioffi 99% (in prestito, Ancona)

Mezzoni 99% (in prestito)

Coli Saco 99% (in prestito)

Folorunsho 99% (in prestito)

Costanzo 99% (in prestito)

Contini 90% (in prestito)

Zielinski 80% (a titolo definitivo)

Mario Rui 30% (a titolo definitivo)

Zanoli 20% (in prestito)

Zerbin 15% (in prestito)

Lozano 10% (a titolo definitivo)

Osimhen 5% (a titolo definitivo)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Gollini, Idasiak, Contini

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Natan

CENTROCAMPO: Zielinski, Elmas, Demme, Lobotka, Anguissa, Gaetano, Folorunsho, Cajuste

ATTACCO: Lozano, Politano, Osimhen, Zerbin, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Zedadka

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Natan, Cajuste

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Zerbin, Ostigard, Simeone

2026 - Zanoli

2025 - Osimhen, Elmas, Politano, Mario Rui, Contini, Lobotka, Zerbin, Kim (+2), Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2)

2024 - Lozano, Meret (+1) Demme, Zielinski

(anni di opzioni a favore del club)

