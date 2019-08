IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Con Lozano si sale 104mln spesi (ed uscite sugli 80 con i riscatti), ma non è finita qui

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato' vi fa compagnia anche in questo mercato estivo, come da oltre dieci anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Il Napoli ieri ha annunciato l'arrivo di Hirving Lozano. E' lui il quarto rinforzo estivo di Ancelotti, definito per circa 38mln di euro più bonus al PSV ed un ricco quinquennale da circa 4mln di euro al giocatore. Un acquisto che porta la spesa estiva del Napoli intorno ai 104mln di euro (a fronte di entrate per circa 40mln più altri 40 di riscatti obbligatori a giugno per Rog, Inglese Grassi e Sepe), ma non è da dimenticare il monte ingaggi che è atteso ad un altro balzo pesantissimo visti gli ingaggi dei giocatori arrivi, in particolare i 4mln netti per Manolas e Lozano. Ma potrebbe non essere finita qui sia in entrata che in uscita. In attesa c'è Fernando Llorente, svincolato dopo l'esperienza al Tottenham (13 gol in due anni da subentrante), che attende per poter firmare un biennale a circa 2,5mln di euro. Il Napoli però attende prima il no definitivo di Mauro Icardi che rifiutando il trasferimento - con l'Inter c'è già l'intesa sui 60mln dilazionati - andrebbe incontro alla tribuna almeno fino a gennaio visto che la Juventus non riesce a sbloccare le cessioni dei tanti esuberi in attacco. Ulteriormente in discesa le quotazioni di James Rodriguez: resta ai margini del Real Madrid, ma in caso di apertura in extremis del Real al prestito, il ds Giuntoli dovrebbe liberare un altro posto in lista Uefa (probabilmente da un difensore, su Chiriches c'è l'interesse del Sassuolo) restando però corto in un altro reparto e parallelamente riaprire il discorso col Torino per Simone Verdi. Non semplice ad una settimana dalla chiusura del mercato. In uscita resta tanto lavoro per il club: da considerare fuori Ounas, ma non c'è ancora intesa con Cagliari o Nizza. Così come per Tonelli, in scadenza giugno 2020 e quindi con la Fiorentina che aspetta gli ultimi giorni per spuntarla ad una valutazione irrisoria. Hysaj non ha al momento offerte e - non a caso - l'agente ha annunciato la permanenza dopo aver dato per certo il suo addio a giugno, ma resta da capire se ci sarà posto per lui in lista Uefa.

. IN ENTRATA

Di Lorenzo 100% (a titolo definitivo, 9mln, Empoli)

Manolas 100% (a titolo definitivo, 36mln, Roma)

Ospina 100% (riscatto, 3.5mln, Arsenal)

Costa 100% (a titolo definitivo, 1mln, Spal)

Elmas 100% (a titolo definitivo,16mln più 2, Fenerbahce )

Folorunsho 100% (a titolo definitivo, 1mln, Francavilla)

D'Ursi 100% (a titolo definitivo, 1mln, Catanzaro)

Lozano 100% (a titolo definitivo, 42mln (bonus inclusi), Psv)

Llorente 70% (svincolato)

James 15% (in prestito con diritto, Real)

Icardi 10% (a titolo definitivo, Inter)

IN USCITA

Roberto Insigne 100% (diritto di riscatto, 1.5mln, Benevento)

Diawara 100% (a titolo definitivo, 21mln, Roma)

Lasicki 100% (a titolo definitivo, Pogon Szczecin)

Albiol 100% (a titolo definitivo, 4mln, Villarreal)

Sepe 100% (prestito con obbligo, 4.5mln, Parma)

Grassi 100% (prestito con obbligo, 5-6mln, Parma)

Liguori 100% (in prestito, Fermana)

Costa 100% (in prestito biennale, Bari)

Folorunsho 100% (in prestito biennale, Bari)

Inglese 100% (prestito a 2mln con obbligo a 18mln+2, Parma)

Anastasio 100% (a titolo definitivo, Monza)

Vinicius 100% (a titolo definito, 50% di 17mln, Benfica)

Palmiero 100% (in prestito, Pescara)

Rog 100% (prestito con obbligo di riscatto 2mln+13, Cagliari)

Contini 100% (in prestito, Entella)

Marfella 100% (a titolo definitivo, Bari)

Negro 100% (a titolo definitivo, Pontedera)

Zerbin 100% (in prestito, Cesena)

D'Ursi 100% (in prestito biennale, Bari)

Mezzoni 100% (in prestito, Carrarese)

Ferrari 100% (in prestito biennale, Bari)

Tutino 100% (in prestito, Hellas)

Esposito 100% (a titolo definitivo, Bari)

Russo 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Prezioso 100% (in prestito, Vibonese)

Bifulco 99% (in prestito, Juve Stabia)

Hysaj 99%

Leandrinho 99% (in prestito)

​​​​Machach 99% (in prestito)

Ciciretti 99%

Tonelli 99%

Ounas 99% (in prestito con diritto di riscatto, Cagliari)

Verdi 20% (a titolo definitivo, Torino)

Milik 5%



ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Fabian, Gaetano*, Elmas**

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Ounas, Verdi, Younes, Lozano

*prodotto settore giovanile

**under22 (nati dal 1 gennaio '97)