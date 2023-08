Il borsino del calciomercato - Lindstrom terzo colpo, Lozano-Psv ed ora le ultime cessioni minori

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli ed accompagnarvi nella sessione estiva)

Il Napoli accelera sul mercato per rinforzare e definire l'organico a disposizione di Rudi Garcia. Ieri il club partenopeo ha chiuso per Jesper Lindstrom, talento classe 2000 dell'Eintracht Francoforte, da anni nel mirino dello scouting azzurro e non a caso ad inizio mercato accostato ripetutamente anche alla Juventus dell'ex ds Giuntoli. L'affare s'è chiuso sulla base di 5mln di euro ed un obbligo di riscatto fissato a 20mln bonus inclusi. Al giocatore un contratto di cinque anni a 2,3mln di euro netti a stagione. Arrivato ieri a Roma, con famiglia e procuratore al seguito, il responsabile scouting Maurizio Micheli ad attenderlo, questa mattina s'è sottoposto alle visite mediche. Parallelamente il Napoli ha definito la cessione di Hirving Lozano al Psv per circa 15mln di euro più bonus, avendo il contratto in scadenza tra un anno. Il messicano già domani potrebbe essere ad Eindhoven per le visite mediche.

In questi ultimi giorni resta aperto uno spiraglio per l'arrivo di un centrocampista, ma il mercato del Napoli potrebbe anche chiudersi qui. Al di là di alternative come Elmas e Cajuste, in caso di assenze in mediana avendo tanti esterni molto duttili Garcia potrebbe adattare da mezzala offensiva o più probabilmente da trequarti nel 4-2-3-1 in primis Raspadori ma anche Lindstrom. Al momento, inoltre, il Napoli non ha dato l'ok per il prestito di Gianluca Gaetano (c'è il Frosinone, ma anche l'Empoli), oltre che di Alessio Zerbin, mentre Diego Demme ha un ingaggio pesante che scoraggia tutte le pretendenti, in primis l'Hertha. Dopo la lunga serie di cessioni minori, resta da piazzare in prestito anche il giovane Coli Saco mentre Contini dovrebbe restare come terzo portiere.

IN ENTRATA

Simeone 100% (a titolo definitivo, riscatto dal Verona)

Gollini 100% (prestito con diritto di riscatto, Atalanta)

Caprile 100% (a titolo definitivo, Bari)

Natan 100% (a titolo definitivo, Red Bull Bragantino)

Cajuste 100% (a titolo definitivo, Reims)

Lindstrom 100% (a titolo definitivo, Eintracht)

Lo Celso 1%

Amrabat 1%

IN USCITA

Ndombele 100% (mancato riscatto)

Bereszynski 100% (mancato riscatto)

Marfella 100% (fine contratto)

Sgarbi 100% (in prestito, Avellino)

Kim 100% (pagamento clausola)

Costa 100% (a titolo definitivo, Vicenza)

Candellone 100% (a titolo definitivo, Juve Stabia)

Marranzino 100% (in prestito, Juve Stabia)

D'Agostino 100% (in prestito, Monopoli)

Iaccarino 100% (in prestito, Monopoli)

Vergara 100% (in prestito. Reggiana)

Boffelli 100% (in prestito, Cavese)

Caprile 100% (in prestito, Empoli)

Spavone 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Pesce 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Marchisano 100% (in prestito, Pro Sesto)

Ambrosino 100% (in prestito, Catanzaro)

Labriola 100% (a titolo definitivo, Giugliano)

Mezzoni 100% (in prestito)

Cioffi 100% (in prestito, Ancona)

Folorunsho 100% (in prestito, Verona)

Lozano 99% (a titolo definitivo, Psv)

Coli Saco 80% (in prestito)

Demme 50% (a titolo definitivo, Hertha)

Gaetano 30% (in prestito)

Zanoli 5% (in prestito)

Zerbin 5% (in prestito)

Contini 5% (in prestito)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Gollini, Idasiak, Contini

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Natan

CENTROCAMPO: Zielinski, Elmas, Demme, Lobotka, Anguissa, Gaetano, Cajuste

ATTACCO: Lozano, Politano, Osimhen, Zerbin, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Zedadka

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Natan, Cajuste

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Zerbin, Ostigard, Simeone

2026 - Zanoli, Mario Rui

2025 - Osimhen, Elmas, Politano, Contini, Lobotka, Zerbin, Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2)

2024 - Lozano, Meret (+1) Demme, Zielinski

(anni di opzioni a favore del club)

