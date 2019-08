IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Lozano il quarto colpo, per il quinto un occhio ai convocati Real e l'altro a Milano

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato' vi fa compagnia anche in questo mercato estivo, come da oltre dieci anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Oggi si torna a Castel Volturno per la ripresa della preparazione in vista della prima giornata. Non ci saranno ulteriori volti nuovi, almeno per ora. Il quarto acquisto sarà Hirving Lozano, ma il messicano è ancora in Olanda, in attesa che vengano definiti gli ultimi dettagli di un'operazione ormai andata in porto per 42mln di euro. Difficilmente quest'oggi verrà convocato per il ritorno del preliminare: deve recuperare dalla botta subita nell'ultima amichevole e, nonostante l'emergenza in attacco, anche Van Bommel è stato informato che da un momento all'altro il giocatore dovrebbe partire per l'Italia. Curiosità anche sulle convocazioni del Real Madrid perché James non dovrebbe far parte della lista per la prima giornata di campionato: il colombiano è fuori dai piani di Zidane che resta della sua posizione nonostante la scelta del club di reintegrarlo in gruppo. Il Napoli attende segnali sull'apertura al prestito con diritto di riscatto, anche perché non sembrano esserci per ora soluzioni alternative all'azzurro per il colombiano. Napoli in attesa anche per quanto riguarda Mauro Icardi, ma con una situazione diversa: ADL è disponibile a soddisfare le richieste dell'Inter, soffiandolo a Juve e Roma, ma il giocatore per ora non valuta offerte e resta convinto che alla fine la Juve si paleserà una volta venduti i tanti attaccanti centrali in rosa. L'argentino però escluderebbe Milik che a quel punto andrebbe ceduto negli ultimi giorni di mercato per un finale scoppiettante, ma al momento ancora improbabile. La soluzione più accreditata resta quella di un'alternativa, un profilo alla Llorente, salvo trovare i giusti incastri di lista perché il Napoli già con due acquisti dovrebbe poi escludere il terzo portiere Karnezis in ambito Uefa o procedere con un'ulteriore cessione in attacco.

Definito l'arrivo di Lozano, il Napoli potrà far partire Simone Verdi destinazione Torino. E' in uscita anche Ounas su cui resta favorito il Cagliari in prestito oneroso con un diritto di riscatto alto. C'è ancora da attendere per Hysaj, sempre in orbita Roma mentre è ormai improbabile la Juventus che avrebbe bisogno di un laterale capace di giocare su entrambe le corsie, ma ha già problemi di esuberi e di liste. Più semplice l'uscita di Tonelli, seguito da Sassuolo, Lecce e Parma. Per il resto proseguono le varie cessioni minori per quanto riguarda giovani e giocatori già l'anno scorso in giro in prestito. Ieri il giovane '99 Russo è stato girato alla Pro Vercelli, nei prossimi giorni Machach potrebbe ripartire da Cosenza in B.

IN ENTRATA

Di Lorenzo 100% (a titolo definitivo, 9mln, Empoli)

Manolas 100% (a titolo definitivo, 36mln, Roma)

Ospina 100% (riscatto, 3.5mln, Arsenal)

Costa 100% (a titolo definitivo, 1mln, Spal)

Folorunsho 100% (a titolo definitivo, 1mln, Francavilla )

Elmas 100% (a titolo definitivo,16mln più 2, Fenerbahce)

D'Ursi 100% (a titolo definitivo, 1mln, Catanzaro)

Lozano 90% (a titolo definitivo, Psv)

James 50% (prestito con obbligo, Real Madrid)

Llorente 20% (svincolato)

Icardi 20% (a titolo definitivo, Inter)

IN USCITA

Roberto Insigne 100% (diritto di riscatto, 1.5mln, Benevento)

Diawara 100% (a titolo definitivo, 21mln, Roma)

Lasicki 100% (a titolo definitivo, Pogon Szczecin)

Albiol 100% (a titolo definitivo, 4mln, Villarreal)

Sepe 100% (prestito con obbligo, 4.5mln, Parma)

Grassi 100% (prestito con obbligo, 5-6mln, Parma)

Liguori 100% (in prestito, Fermana)

Costa 100% (in prestito biennale, Bari)

Folorunsho 100% (in prestito biennale, Bari)

Inglese 100% (prestito a 2mln con obbligo a 18mln+2, Parma)

Anastasio 100% (a titolo definitivo, Monza)

Vinicius 100% (a titolo definito, 17mln, Benfica)

Palmiero 100% (in prestito, Pescara)

Rog 100% (prestito con obbligo di riscatto 2mln+13, Cagliari)

Contini 100% (in prestito, Entella)

Marfella 100% (a titolo definitivo, Bari)

Negro 100% (a titolo definitivo, Pontedera)

Zerbin 100% (in prestito, Cesena)

D'Ursi 100% (in prestito biennale, Bari)

Mezzoni 100% (in prestito, Carrarese)

Ferrari 100% (in prestito biennale, Bari)

Tutino 100% (in prestito, Hellas)

Esposito 100% (a titolo definitivo, Bari)

Russo 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Bifulco 99% (in prestito)

Hysaj 99% (a titolo definitivo, Atletico)

Leandrinho 99% (in prestito)

​​​​Machach 99% (in prestito, Cosenza)

Ciciretti 99%

Prezioso 99% (in prestito)

Tonelli 99% (a titolo definitivo)

Verdi 99% (a titolo definitivo, Torino)

Ounas 99% (in prestito con diritto di riscatto, Cagliari)

Milik 30%



ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Fabian, Gaetano*, Elmas**

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Ounas, Younes

*prodotto settore giovanile

**under22 (nati dal 1 gennaio '97)