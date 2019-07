IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Manolas è il secondo colpo! Le contropartite sbloccano Veretout? Aspettando James...

Su TuttoNapoli 'il borsino del calciomercato' vi fa compagnia anche in questo mercato estivo, come da oltre dieci anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Kostas Manolas è il secondo acquisto del Napoli. Definiti gli ultimi dettagli con Mino Raiola, col Napoli che ha sempre dettato le condizioni dell'operazioni, mentre con la Roma gli accordi c'erano da giorni: 34mln di euro ai giallorossi (i 2 al giocatori verranno spalmati sull'ingaggio quinquennale) che però poi dopo il 30 giugno, quindi nel nuovo bilancio, prenderanno Amadou Diawara per 18mln di euro più 2 di bonus. Il Napoli ha rinunciato allo sconto di cui parlò ADL, ma s'è assicurato l'introito da uno degli esuberi a centrocampo e ad una cifra superiore da quelle delle offerte che finora aveva ricevuto. Un modo per il club di muovere il mercato in uscita in un mercato, quello italiano, che ha poche risorse economiche e quindi per strappare valutazioni congrue non resta che studiare incastri e contropartite.

Stesso discorso che si sta provando a fare per Veretout. Alla Fiorentina piace Inglese - ma non si avvicina ai 25-28mln di euro chiesti dal Napoli - e nell'affare potrebbe essere inserito Marko Rog che piace ai viola, così come Ounas in prestito. Per il croato sono arrivate finora proposte basse, di prestito o come dal Cagliari al di sotto dei 10mln, ed il Napoli potrebbe strappare una cifra più alta inserendolo nell'operazione per Veretout che rappresenterebbe un'alternativa ad Allan e Zielinski, i titolari in quel ruolo (con Fabian altra opzione, ma principalmente falso esterno a sinistra come nel finale di stagione)

Intanto con Joao Felix ormai approdato all'Atletico Madrid, il super-agente Mendes potrà concentrarsi nel chiudere col Real Madrid le migliori condizioni per James al Napoli. La scelta l'ha già fatta: vuole tornare ad essere allenato da Carlo Ancelotti, con cui ha incantato ed ha numeri pazzeschi (14 gol e 14 assist in 32 partite) e le cessioni che stanno arrivando - sia dei blancos che degli azzurri - aiuteranno entrambi i club a fare uno sforzo sulle valutazioni venendosi incontro. Nell'affare non rientrerà alcun discorso per Fabian Ruiz che rinnoverà col Napoli fino al 2024 con adeguamento ed eliminazione della clausola. In standby invece Hirving Lozano, altro assistito di Raiola (con cui ci sono discorsi anche per Fares della Spal e Luca Pellegrini della Roma) perché - al di là delle cessioni minori che possono portare risorse importantissime - numericamente solo un addio di Insigne o Mertens aprirebbe le porte al messicano.

In uscita, oltre a Diawara e Rog ed in attesa dell'annuncio di Albiol al Villarreal, c'è come detto un lavoro enorme da portare a termine per Giuntoli. Per Hysaj l'Atletico Madrid non va per ora oltre i 18mln di euro con bonus. Non mancano gli interessamenti per Simone Verdi, a partire da Atalanta e Torino, ma il Napoli vuole avvicinarsi ai 25mln di euro spesi per acquistarlo. Stesso discorso per Roberto Inglese, valutato oltre i 25mln mentre per Adam Ounas, impegnato in Coppa d'Africa, si dovrebbe valutare la miglior soluzione in prestito. Per Sepe arriveranno 5mln di euro dal Parma per riscattarlo e nell'affare è previsto anche il prestito di Grassi per un'altra stagione. Il Napoli così copre i soldi da versare all'Arsenal per riscattare Ospina, e si punta ad ottenere la stessa cifra per Tonelli, di rientro dalla Sampdoria per il mancato riscatto ed obiettivo del Lecce. In uscita anche Vinicius, classe '95 che piace al Wolverhampton e che sul solito asse con Mendes potrebbe portare un'entrata in doppia cifra. Tante richieste per Luperto, ma il Napoli deciderà più avanti sul prestito anche in base al discorso lista, avendo solo Insigne del settore giovanile, peraltro neanche certo di restare e col rischio quindi di dover 'scendere' a 21 elementi più gli under. Tantissime le operazioni minori ed i tanti giovani da piazzare: Bifulco dovrebbe finire al Bari a titolo definitivo, su Palmiero c'è mezza B col Pescara in pole mentre Tutino ha richiesta dalla A, ma se ne parlerà dopo il ritiro di Dimaro.

IN ENTRATA

Di Lorenzo 100% (a titolo definitivo, Empoli)

Manolas 100% (a titolo definitivo, Roma)

Ospina 99% (riscatto, Arsenal)

James Rodriguez 80% (prestito con diritto, Real)

Lozano 50% (Psv)

Veretout 30% (Fiorentina)

Elmas 10% (Fenerbahce)

Almendra 10% (Boca Juniors)

Fares 10% (Spal)

Hernandez 10% (Real Madrid)

Bennacer 5% (Empoli)

Castagne 5% (Atalanta)

Rodrigo 5% (Valencia)

Duvan 5% (Atalanta)



IN USCITA

Roberto Insigne 100% (diritto di riscatto, Benevento)

Diawara 99% (a titolo definitivo, Roma)

Sepe 99% (diritto di riscatto, Parma)

Zerbin 99% (in prestito, Cesena)

Grassi 99% (in prestito, Parma)

Bifulco 99% (a titolo definitivo, Bari)

Albiol 99% (clausola rescissoria)

Contini 99% (in prestito, Entella)

Hysaj 99% (a titolo definitivo, Atletico)

Inglese 90% (a titolo definitivo)

Vinicius 90%

Lasicki 90% (in prestito)

Leandrinho 90% (in prestito)

Otranto 90% (in prestito)

​​​​Machach 90% (in prestito)

Tutino 90% (in prestito)

Anastasio 90% (in prestito)

Palmiero 99% (in prestito)

Ciciretti 90%

Prezioso 90% (in prestito)

Marfella 90% (in prestito)

Gaetano 90% (in prestito)

Ounas 90%

Rog 90%

Mario Rui 85%

Verdi 80%

Luperto 50% (in prestito)

Insigne 40%

Allan 20%

Younes 10%



ROSA ATTUALE (lista da 25, inclusi 4 prodotti settore giovanile)

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Albiol, Koulibaly, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Rog, Fabian

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Ounas, Verdi, Younes

*prodotto settore giovanile

**under