IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Manolas la priorità, Lozano e James a piccoli passi ma servono prima le cessioni

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato' vi fa compagnia anche in questo mercato estivo, come da oltre dieci anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Tante le trattative portate avanti del Napoli e che da qui a breve potrebbero sbloccarsi. Col tempo sembra ammorbidirsi il Real Madrid per concedere il prestito oneroso con diritto di riscatto (possibile un 10+40) per James Rodriguez, ma le cessioni - sia dei blancos che degli azzurri - saranno necessarie per spingere i due club a finalizzare. In entrata gli altri arrivi sono quasi tutti legati a Mino Raiola: per sostituire Albiol il primissimo nome è quello di Manolas ed il Napoli ha intenzione di arrivare ai 36mln di euro della clausola (ma non è da escludere una contropartita come Diawara), anche perché le alternative (Akè, Andersen o Milenkovic) non sarebbero più economiche a livello di cartellino e non garantirebbero lo stesso livello. Prosegue anche l'assalto a Hirving Lozano con un vero e proprio lavoro ai fianchi del PSV che parte da cifre molto alte avendo già monetizzato da altri giocatori. Con Raiola, inoltre, più avanti si potrà discutere di Mohamed Fares, laterale mancino classe '96 della Spal, autore di una buona stagione, ma se ne riparlerà in caso di offerte concrete per Mario Rui. Per la mediana non calano le pretese del Boca per Almendra e quindi per completare il reparto salgono le quotazioni di Elif Elmas, stellina del calcio turco classe '99 di proprietà del Fenerbache ma su cui la concorrenza è enorme.

In uscita, oltre a Diawara c'è anche Rog, ma in questo caso non è da escludere un prestito (è sempre vivo l'asse col Parma, ma piace anche al Cagliari) per rivalutare il cartellino e poi cederlo ad un prezzo più vicino al reale valore del giocatore. Per Hysaj l'Atletico Madrid non va per ora oltre i 18mln di euro con bonus ed il club ed il giocatore attendono una possibile chiamata da Sarri alla Juventus col ds Paratici che lo cercò già due anni fa. Non mancano gli interessamenti per Simone Verdi, a partire da Atalanta e Torino, ma il Napoli vuole avvicinarsi ai 25mln di euro spesi per acquistarlo. Stesso discorso per Roberto Inglese, valutato oltre i 25mln mentre per Adam Ounas, impegnato in Coppa d'Africa, si dovrebbe valutare la miglior soluzione in prestito. Per Sepe invece dovrebbero arrivare circa 4mln di euro dal Parma, quelli versati all'Arsenal per riscattare Ospina, e si punta ad ottenere la stessa cifra per Tonelli, di rientro dalla Sampdoria per il mancato riscatto ed obiettivo del Lecce.

IN ENTRATA

Di Lorenzo 100% (Empoli)

Ospina 99% (riscatto, Arsenal)

Manolas 55% (Roma)

Lozano 50% (Psv)

James Rodriguez 40% (Real Madrid)

Elmas 15% (Fenerbahce)

Almendra 15% (Boca Juniors)

Veretout 10% (Fiorentina)

Fares 10% (Spal)

Hernandez 10% (Real Madrid)

Bennacer 5% (Empoli)

Castagne 5% (Atalanta)

Ilicic 5% (Atalanta)

Rodrigo 5% (Valencia)

De Paul 5% (Udinese)

Duvan 5% (Atalanta)

Andersen 5% (Sampdoria)

Akè 5% (Bournemouth) ​​​



IN USCITA

Tonelli 90% (a titolo definitivo)

Sepe 90% (Parma)

Grassi 90% (in prestito)

Inglese 90% (a titolo definitivo)

Vinicius 90%

Lasicki 90% (in prestito)

Leandrinho 90% (in prestito)

Otranto 90% (in prestito)

Zerbin 90% (in prestito)

Roberto Insigne 90% (in prestito)

​​​​Machach 90% (in prestito)

Tutino 90% (in prestito)

Anastasio 90% (in prestito)

Palmiero 90% (in prestito)

Ciciretti 90%

Prezioso 90% (in prestito)

Bifulco 90% (in prestito)

Contini 90% (in prestito)

Marfella 90% (in prestito)

Gaetano 90% (in prestito)

Ounas 90%

Hysaj 90%

Diawara 90%

Rog 90%

Mario Rui 90%

Albiol 90% (clausola rescissoria)

Luperto 80% (in prestito)

Verdi 75%

Insigne 40%

Allan 10%

Younes 10%



ROSA ATTUALE (lista da 25, inclusi 4 prodotti settore giovanile)

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis,

DIFESA: Albiol, Koulibaly, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo

CENTROCAMPO: Allan, Diawara**, Zielinski, Rog, Fabian

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Ounas, Verdi, Younes

*prodotto settore giovanile

**under