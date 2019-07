IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Non solo James, Ancelotti vuole una punta. Rog via per sbloccare Elmas

Su TuttoNapoli 'il borsino del calciomercato' vi fa compagnia anche in questo mercato estivo, come da oltre dieci anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Il Napoli continua ad essere attivissimo sul mercato, lavorando su più fronti in entrata e portando avanti le trattative in uscite senza per ora cedere sulle valutazioni. Con l'uscita di Rog che sembra vicina a sbloccarsi, in direzione Genoa, il club azzurro ieri ha accelerato per Elmas, classe '99 del Fenerbahce (quindi Under e che non peserà nelle liste) e l'accordo è vicino tra la richiesta turca di 20mln di euro e l'offerta di 15mln più bonus. Nei prossimi giorni il doppio movimento dovrebbe andare in porto mentre per James si va avanti ad oltranza col Real Madrid: il viaggio di Giuntoli in Spagna è servito per rinsaldare il patto con l'entourage del giocatore, che vuole il Napoli ed Ancelotti, e quindi il club azzurro può proseguire nel braccio di ferro col Real Madrid per ottenere il prestito con diritto di riscatto. I blancos restano fermi sulla cessione definitiva, probabilmente scendendo anche ulteriormente dalla valutazione di 42-43mln di euro pur di monetizzare già in questa sessione e rientrare in ottica fair play finanziario dei tanti investimenti fatti.

Il Napoli però ha intenzione di assicurare anche una prima punta a Carlo Ancelotti. Ieri, nel solito incontro con i tifosi, il tecnico è parso chiudere nuovamente a Icardi: "Lozano e Icardi? Uno è un finalizzatore legato ad un ruolo di centravanti, l'altro è più un attaccante moderno che può giocare in tante direzioni. Insigne per Icardi? No, Insigne è il capitano del Napoli e siamo tutti contenti che resti qua". Ed infatti il Napoli sembra orientato più per una punta tecnica che faccia giocare bene la squadra e che possa alternarsi con Milik. Non a caso il ds Giuntoli, nel suo viaggio in Spagna, ha riallacciato i contatti col Valencia per Rodrigo. La valutazione è alta, ma anche in questo caso la volontà del giocatore può aprire uno spiraglio nella trattativa, anche se non è tramontata la pista Lozano che continua a guardarsi intorno prima di fare una scelta definitiva sul suo futuro.

Sul fronte uscite per Simone Verdi c'è qualche milione di differenza col Torino sui 21-22mln più bonus richiesti, così come per Inglese con le tante squadre interessate, Ounas piace a tanti in Italia ed all'estero, ma il Napoli potrebbe optare per una soluzione in prestito per monitorarne la crescita. In lista di sbarco anche Hysaj e Mario Rui: il primo è stato già sostituito da Di Lorenzo e potrebbe anche non passare da Dimaro se l'Atletico dovesse accelerare mentre per il secondo in questo momento il Torino non accontenta le richieste di ADL. Per Giuntoli c'è anche tanto lavoro per trovare le migliori sistemazioni ai tanti giovani presenti a Dimaro e sotto contratto: per il giovane Gaetano c'è l'opportunità di un prestito in B al Pordenone mentre per Tutino potrebbero aprirsi le porte della serie A.

IN ENTRATA

Di Lorenzo 100% (a titolo definitivo, 9mln, Empoli)

Manolas 100% (a titolo definitivo, 36mln, Roma)

Ospina 100% (riscatto, 3.5mln, Arsenal)

James Rodriguez 90% (prestito con obbligo, Real Madrid)

Elmas 80% (a titolo definitivo, Fenerbahce)

Rodrigo 30% (Valencia)

Lozano 30% (Psv)

Castagne 10% (Atalanta)

Almendra 5% (Boca Juniors)

Icardi 10% (Inter)

Veretout 5% (Fiorentina)

Fares 5% (Spal)

Duvan 5% (Atalanta)



IN USCITA

Roberto Insigne 100% (diritto di riscatto, 1.5mln, Benevento)

Diawara 100% (a titolo definitivo, 21mln, Roma)

Lasicki 100% (a titolo definitivo, Pogon Szczecin)

Albiol 100% (a titolo definitivo, 4mln, Villarreal)

Sepe 100% (a titolo definitivo, 4.5mln, Parma)

Grassi 100% (a titolo definitivo, 5-6mln, Parma)

Zerbin 99% (in prestito, Cesena)

Bifulco 99% (a titolo definitivo, Bari)

Contini 99% (in prestito, Entella)

Hysaj 99% (a titolo definitivo, Atletico)

Inglese 90% (a titolo definitivo)

Vinicius 90%

Leandrinho 90% (in prestito)

Otranto 90% (in prestito)

​​​​Machach 90% (in prestito)

Tutino 90% (in prestito)

Anastasio 90% (in prestito)

Palmiero 90% (in prestito)

Ciciretti 90%

Prezioso 90% (in prestito)

Marfella 90% (in prestito)

Gaetano 90% (in prestito)

Ounas 90% (in prestito)

Rog 90% (a titolo defintivo, Genoa)

Verdi 90% (a titolo definitivo, Torino)

Mario Rui 80%

Insigne 40%

Luperto 20% (in prestito)

Allan 10%



ROSA ATTUALE (lista da 25, inclusi 4 prodotti settore giovanile)

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Rog, Fabian

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Ounas, Verdi, Younes

*prodotto settore giovanile

**under