IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Non solo James. Dalle cessioni tesoretto per un altro colpo. Icardi, tentativo tra mille ostacoli

Su TuttoNapoli 'il borsino del calciomercato' vi fa compagnia anche in questo mercato estivo, come da oltre dieci anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Ieri sono arrivati altri due annunci, già previsti da tempo, che vanno ad incasellarsi nel puzzle estivo del Napoli ad un giorno dal ritiro di Dimaro. Il club partenopeo ha riscattato David Ospina dall'Arsenal, per circa 3,5mln di euro, confermando le parole di Ancelotti di fine campionato sulla permanenza del colombiano che per la prima parte della stagione ha rappresentato il titolare, salvo poi trovare meno spazio una volta recuperato Meret. Il Napoli però ha deciso di non privarsi della sua esperienza, blindando la porta con un altro profilo di livello, senza dimenticare il terzo Karnezis.

Ieri è arrivato anche l'annuncio di Raul Albiol al Villarreal, già confermato nelle scorse settimane da De Laurentiis e sostituito nel migliore dei modi con l'arrivo di Manolas dalla Roma, inserendo anche Diawara nell'affare. A breve dovrebbero arrivare anche gli annunci delle cessioni definitive di Sepe e Grassi al Parma, per una cifra totale intorno agli 11mln mentre sono tante le operazioni in uscita da sbloccare e che potrebbero finanziare anche un altro colpo di spessore, al di là di James che alla fine potrebbe chiudersi con un prestito con obbligo (per una cifra totale di 40-43mln di euro), a metà strada tra le pretese di Napoli e Real Madrid. In standby Lozano, con Raiola che potrebbe spingerlo al Valencia, nelle ultime ore Sky ed il Corriere dello Sport rilanciano il nome di Mauro Icardi, ma l'affare è difficilissimo perché non dipende solo dal Napoli: bisognerebbe trovare uno spiraglio tra la volontà del giocatore che dà priorità alla Juve, dai bianconeri stessi che devono cedere Higuain ed altri esuberi, ed infine anche dal mercato in uscita a rilento che deve portare un tesoretto importante. Per Simone Verdi c'è qualche milione di differenza col Torino sui 25 richiesti, così come per Inglese con le tante squadre interessate, Ounas piace alla Fiorentina ed alla fine potrebbe rientrare nell'operazione Veretout - ma non sono da escludere uno tra Almendra e Elmas che essendo under non peserebbero in lista - mentre Rog può finire al Genoa se non dovessero sbloccarsi operazioni all'estero. In lista di sbarco anche Hysaj e Mario Rui: il primo è stato già sostituito da Di Lorenzo e potrebbe anche non passare da Dimaro in attesa di sistemazione. Un ritiro che vedrà comunque Ancelotti senza tanti big tra Coppa d'Africa, Coppa America e gli ultimi giorni di vacanze per chi ha giocato le qualificazioni europee.

IN ENTRATA

Di Lorenzo 100% (a titolo definitivo, 9mln, Empoli)

Manolas 100% (a titolo definitivo, 36mln, Roma)

Ospina 100% (riscatto, 3.5mln, Arsenal)

James Rodriguez 80% (prestito con obbligo, Real)

Lozano 30% (Psv)

Veretout 30% (Fiorentina)

Almendra 20% (Boca Juniors)

Icardi 15% (Inter)

Elmas 10% (Fenerbahce)

Castagne 10% (Atalanta)

Pulgar 5% (Bologna)

Fares 5% (Spal)

Rodrigo 1% (Valencia)

Duvan 1% (Atalanta)



IN USCITA

Roberto Insigne 100% (diritto di riscatto, 1.5mln, Benevento)

Diawara 100% (a titolo definitivo, 21mln, Roma)

Lasicki 100% (a titolo definitivo, Pogon Szczecin)

Albiol 100% (a titolo definitivo, 4mln, Villarreal)

Sepe 99% (a titolo definitivo, 4.5mln, Parma)

Zerbin 99% (in prestito, Cesena)

Grassi 99% (a titolo definitivo, 5-6mln, Parma)

Bifulco 99% (a titolo definitivo, Bari)

Contini 99% (in prestito, Entella)

Hysaj 99% (a titolo definitivo, Atletico)

Inglese 90% (a titolo definitivo)

Vinicius 90%

Leandrinho 90% (in prestito)

Otranto 90% (in prestito)

​​​​Machach 90% (in prestito)

Tutino 90% (in prestito)

Anastasio 90% (in prestito)

Palmiero 90% (in prestito)

Ciciretti 90%

Prezioso 90% (in prestito)

Marfella 90% (in prestito)

Gaetano 90% (in prestito)

Ounas 90%

Rog 90%

Mario Rui 85%

Verdi 85% (a titolo definitivo, Torino)

Insigne 50%

Luperto 30% (in prestito)

Allan 10%



ROSA ATTUALE (lista da 25, inclusi 4 prodotti settore giovanile)

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Rog, Fabian

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Ounas, Verdi, Younes

*prodotto settore giovanile

**under