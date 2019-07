IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Oltre 20mln da Inglese, ora Rog, Vinicius, Hysaj e Verdi per sbloccare due grandi colpi

Su TuttoNapoli 'il borsino del calciomercato' vi fa compagnia anche in questo mercato estivo, come da oltre dieci anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Il Napoli accelera per le cessioni in modo poi da andare a finalizzare le tante operazioni portate avanti in questo periodo. Quest'oggi è arrivata l'intesa col Parma per Roberto Inglese: un affare da oltre 20mln considerando 2mln di prestito, un obbligo a riscatto a 18mln più un paio di milioni di bonus. Dopo l'attaccante il più vicino a partire è Marko Rog: sul croato ci sono Genoa, Cagliari e soprattutto Eintracht Francoforte che potrebbe spingersi intorno ai 16-18mln di euro. Non a caso il club azzurro ha definito da giorni l'arrivo di Elmas, classe '99 del Fenerbahce (quindi Under e che non peserà nelle liste) per circa 15-16mln di euro più 3 di bonus. Nei prossimi giorni il doppio movimento dovrebbe andare in porto. In lista di sbarco anche Vinicius, richiesto all'estero, e Simone Verdi, quest'ultimo per non meno di 20-22mln di euro, ma il Torino per ora è ancora lontano. Oltre a Tonelli ed Hysaj, in esubero con Malcuit e Di Lorenzo a destra, anche se l'Atletico Madrid non va oltre i 20mln bonus inclusi. Una volta sbloccate le uscite, il Napoli farà un passo in avanti col Real Madrid per James. I blancos restano fermi sulla cessione definitiva, probabilmente però apriranno a scendere anche ulteriormente dalla valutazione di 42-43mln di euro pur di monetizzare già in questa sessione e rientrare in ottica fair play finanziario dei tanti investimenti fatti. Non dovrebbe essere però l'unico attaccante. Il club ha intenzione di assicurare anche un giocatore che possa dare profondità alla manovra: oltre al profilo di Lozano del PSV, si monitora la situazione anche della stellina Pépé, ma senza troppe aspettative considerando che attende il PSG che potrebbe perdere Neymar. Difficile la pista Icardi, che rappresenta più un'opportunità di mercato che una richiesta di Ancelotti che continua a ribadire pubblicamente la preferenza per un attaccante tecnico, di manvora, ad un finalizzatore d'area di rigore. Per Giuntoli c'è anche tanto lavoro per trovare le migliori sistemazioni ai tanti giovani sotto contratto: il giovane Liguori è approdato in prestito alla Fermana, Mezzoni è diretto al Bari insieme a Zedadka mentre per il giovane Gaetano si valuterà l'opportunità di un prestito in B. Per Tutino potrebbero aprirsi le porte della serie A mentre Palmiero è atteso con trepidazione dal Pescara.

IN ENTRATA

Di Lorenzo 100% (a titolo definitivo, 9mln, Empoli)

Manolas 100% (a titolo definitivo, 36mln, Roma)

Ospina 100% (riscatto, 3.5mln, Arsenal)

Costa 100% (a titolo definitivo, 1mln, Spal)

Folorunsho 100% (a titolo definitivo, 1mln, Francavilla )

Elmas 90% (a titolo definitivo, Fenerbahce)

James 80% (prestito con obbligo, Real Madrid)

Lozano 30% (Psv)

Icardi 15% (Inter)

Castagne 10% (Atalanta)

Pépé % (Lille)

Rodrigo 5% (Valencia)

Veretout 5% (Fiorentina)

Fares 5% (Spal)

Duvan 5% (Atalanta)



IN USCITA

Roberto Insigne 100% (diritto di riscatto, 1.5mln, Benevento)

Diawara 100% (a titolo definitivo, 21mln, Roma)

Lasicki 100% (a titolo definitivo, Pogon Szczecin)

Albiol 100% (a titolo definitivo, 4mln, Villarreal)

Sepe 100% (prestito con obbligo, 4.5mln, Parma)

Grassi 100% (prestito con obbligo, 5-6mln, Parma

Liguori 100% (in prestito, Fermana)

Inglese 99% (prestito a 2mln con obbligo a 18mln+2)

Costa 99% (in prestito, Bari)

Folorunsho 99% (in prestito, Bari)

Zerbin 99% (in prestito, Cesena)

Bifulco 99% (a titolo definitivo, Bari)

Contini 99% (in prestito, Entella)

Rog 99% (a titolo defintivo)

Hysaj 90% (a titolo definitivo, Atletico)

Vinicius 90%

Leandrinho 90% (in prestito)

Otranto 90% (in prestito)

​​​​Machach 90% (in prestito)

Tutino 90% (in prestito)

Anastasio 90% (in prestito)

Palmiero 90% (in prestito)

Ciciretti 90%

Prezioso 90% (in prestito)

Marfella 90% (in prestito)

Gaetano 90% (in prestito)

Verdi 80% (a titolo definitivo, Torino)

Ounas 80% (in prestito)

Mario Rui 80%

Insigne 30%

Luperto 20% (in prestito)

Milik 10%

Allan 10%



ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Tonelli, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Rog, Fabian, Palmiero

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Ounas, Verdi, Younes, Tutino, Vinicius

*prodotto settore giovanile

**under