IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Sbloccate le uscite, è il momento di due colpi in attacco. Rog lascia il posto ad Elmas

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato' vi fa compagnia anche in questo mercato estivo, come da oltre dieci anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Il Napoli accelera per le cessioni in modo poi da andare a finalizzare le tante operazioni portate avanti in questo periodo. Ieri è stato annunciato il trasferimento di Vinicius al Benfica per 17mn di euro ( quasi metà però andranno al club vicino a Mendes che vantava una rivendita) e nelle prossime ore si concretizzerà la doppia operazione che porterà Marko Rog al Cagliari in prestito con obbligo per circa 15mln complessivi più bonus ed Elif Elmas in maglia azzurra: il classe '99 del Fenerbahce (quindi Under e che non peserà nelle liste) verrà pagato circa 15-1mln di euro più 3 di bonus. Il tesoretto però creato anche dalle cessioni di Inglese, Sepe e Grassi è destinato a lievitare di un'altra cinquantina di milioni almeno in uscita c'è Simone Verdi, per non meno di 22-23mln di euro, con Torino e Sampdoria a dargli battaglia, mentre per Hysaj, per una ventina di milioni, ci sono Roma e Tottenham. Da piazzare anche Lorenzo Tonelli, in esubero e vicino alla scadenza del contratto, cercato da Brescia e Lecce mentre il Verona è il club più vicino al prestito di Tutino.

Con le uscite tutte vicine alla definizione, il Napoli sta entrando nella fase decisiva del suo mercato che prevede due rinforzi di spessore in attacco, dove - col passaggio di Insigne a sinistra - ci sono solo Milik e Mertens per due posti e dovranno essere quattro a fine mercato. Il nome più chiacchierato resta quello di James, ma i blancos restano inamovibili sulla cessione definitiva, così come il Napoli sul prestito, ma non è escluso un'intesa a metà strada per un obbligo di riscatto o uno sconto sulla valutazione di 42-43mln di euro pur di monetizzare già in questa sessione e rientrare in ottica fair play finanziario dei tanti investimenti fatti. Le alternative trapelate per ora portano a Malcom del Barcellona e Fekir, in scadenza 2020 col Lione e quindi deprezzato intorno ai 20mln. Per il ruolo di punta ballano invece i nomi di un bomber d'area come Mauro Icardi, ma l'affare è a dir poco complesso per la concorrenza della Juventus, e quello della stellina del Lille Pépé, ma senza troppe aspettative considerando che attende il PSG che potrebbe perdere Neymar, ma anche Liverpool o United.

IN ENTRATA

Di Lorenzo 100% (a titolo definitivo, 9mln, Empoli)

Manolas 100% (a titolo definitivo, 36mln, Roma)

Ospina 100% (riscatto, 3.5mln, Arsenal)

Costa 100% (a titolo definitivo, 1mln, Spal)

Folorunsho 100% (a titolo definitivo, 1mln, Francavilla )

Elmas 90% (a titolo definitivo, Fenerbahce)

James 50% (prestito con obbligo, Real Madrid)

Pépé 20% (Lille)

Icardi 15% (Inter)

Lozano 10% (Psv)

Fekir 5% (Lione)

Rodrigo 5% (Valencia)



IN USCITA

Roberto Insigne 100% (diritto di riscatto, 1.5mln, Benevento)

Diawara 100% (a titolo definitivo, 21mln, Roma)

Lasicki 100% (a titolo definitivo, Pogon Szczecin)

Albiol 100% (a titolo definitivo, 4mln, Villarreal)

Sepe 100% (prestito con obbligo, 4.5mln, Parma)

Grassi 100% (prestito con obbligo, 5-6mln, Parma)

Liguori 100% (in prestito, Fermana)

Costa 100% (in prestito biennale, Bari)

Folorunsho 100% (in prestito biennale, Bari)

Inglese 100% (prestito a 2mln con obbligo a 18mln+2, Parma)

Anastasio 100% (a titolo definitivo, Monza)

Vinicius 100% (a titolo definito, 17mln, Benfica)

Zerbin 99% (in prestito, Cesena)

Palmiero 99% (in prestito, Pescara)

Rog 99% (a titolo defintivo)

Bifulco 99% (in prestito)

Tutino 99% (in prestito, Hellas)

Contini 99% (in prestito, Entella)

Hysaj 90% (a titolo definitivo, Atletico)

Tonelli 90% (a titolo definitivo)

Leandrinho 90% (in prestito)

Otranto 90% (in prestito)

​​​​Machach 90% (in prestito)

Ciciretti 90%

Prezioso 90% (in prestito)

Marfella 99% (in prestito, Bari)

Verdi 80% (a titolo definitivo, Torino)

Ounas 70% (in prestito)

Gaetano 50% (in prestito)

Luperto 30% (in prestito)

Milik 10%



ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Tonelli, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Rog, Fabian

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Ounas, Verdi, Younes, Tutino

*prodotto settore giovanile

**under