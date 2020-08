IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Super-colpo Osimhen, ma ora servono le cessioni: già 30 elementi in rosa!

Su Tuttonapoli torna 'il borsino del calciomercato', come da più di 12 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita ed accompagnarvi quest'estate.

di Antonio Gaito - Si apre con il colpo più costoso della storia azzurra il mercato estivo del Napoli. Ieri il club partenopeo ha ufficializzato l'acquisto di Victor Osimhen, dopo una trattativa lunga e complessa prima col classe '98 - che ha cambiato agenti in corso d'opera - e poi con il Lille per incastrare le valutazioni ed anche una ventina di milioni di plusvalenze per parte. L'affare infatti s'è chiuso per 80mln di euro - come riportato dall'inizio dalla stampa francese - ma in realtà circa 10 sono bonus difficile da raggiungere (gran parte riguarderebbero la Champions, dai quarti in poi fino a 3mln in caso di finale) e poi vanno virtualmente sottratti 20mln incassati 'tramite' Karnezis e 3 giovani dal valore irrisorio (Manzi e Palmieri della Primavera, Liguori nell'ultimo anno 1 gol alla Fermana) portando così il costo di Osimhen intorno ai più reali 50mln.

Ora inizia una nuova fase del mercato del Napoli, fatto di attesa per stanare i club interessati agli azzurri in uscita. Emblematico il passaggio di De Laurentiis a Kiss Kiss alla domanda su Boga: "Il Napoli ora deve vendere. Senza la Champions mancheranno 100 mln. Non volevamo acquistare senza vendere eppure abbiamo già piazzato un colpo da 80mln". L'esterno del Sassuolo resta un obiettivo importante, così come Under della Roma in alternativa, senza dimenticare Veretout della Roma a centrocampo e Gabriel, sempre del Lille, per la difesa. Per tutti questi giocatori, e gli altri ancora tenuti segreti dal ds Giuntoli, serviranno prima delle uscite. Il Napoli, al momento, con gli acquisti fatti a gennaio di Rrahmani e Petagna, ha già 30 giocatori in organico (senza contare i giovani di rientro dai prestiti) e per rientrare nelle liste federali al momento dovrebbe cederne 5, per ogni acquisto dovrà poi corrispondere un'altra uscita.

Dovrà sfoltire ad esempio sugli esterni (Ounas e Younes) prima di intervenire, così come a centrocampo dove la società non ha intenzione di svendere Allan ed in difesa dove per il momento nessuno si avvicina ai 90mln di euro chiesti per Koulibaly. A tutte queste situazioni va affiancata quella per Arek Milik: un altro elemento potrebbe arrivare dall'uscita del polacco perché il Napoli, per alzare l'offerta della Juventus, potrebbe decidere di accettare una delle contropartite offerte e quindi anche i nomi degli obiettivi scelti potrebbero essere scavalcati da quelli proposti dai bianconeri (ad esempio Bernardeschi precluderebbe Boga, Under e chiunque altro). In un mercato reso ancora più povero dal Covid, il Napoli dovrà provare a massimizzare le uscite per poi accontentare Gattuso anche per gli altri reparti.

IN ENTRATA

Osimhen 100% (a titolo definitivo, Lille)

Boga 25% (Sassuolo)

Gabriel 20% (Lille)

Under 20% (Roma)

Bernardeschi 10% (Juventus)

Veretout 5% (Roma)

Szoboszlai 5% (Salisburgo)

Pellegrini 5% (Juventus)

IN USCITA

Karnezis 99% (a titolo definitivo, Lille)

Manzi 99% (a titolo definitivo, Lille)

Liguori 99% (a titolo definitivo, Lille)

Palmieri 99% (a titolo definitivo, Lille)

Gaetano 99% (in prestito)

Leandrinho 99%

Machach 99%

Bifulco 99%

Tutino 99% (in prestito)

Zerbin 99%

Palmiero 99%

Mezzoni 99%

Milik 99%

Callejon 99% (svincolato)

Allan 90%

Younes 90%

Llorente 90%

Luperto 90%

Ghoulam 90%

Ounas 90%

Contini 80%

Koulibaly 40%

Lozano 30%

Ospina 30%

Hysaj 20%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Ospina, Karnezis, Contini

DIFESA: Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Fabian, Elmas, Demme, Lobotka

ATTACCO: Milik, Insigne*, Mertens, Younes, Lozano, Llorente, Politano, Petagna, Ounas, Osimhen

*prodotto settore giovanile

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2025 - Osimhen

2024 - Di Lorenzo, Elmas, Lozano, Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani, Petagna

2023 - Allan, Younes, Fabian, Meret, Koulibaly, Manolas (+1 opzione)

2022 - Ghoulam*, Insigne, Mario Rui, Ospina, Malcuit, Mertens

2021 - Zielinski*, Milik*, Hysaj, Maksimovic*, Karnezis, Llorente

2020 - Callejon

*clausola

